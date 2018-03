El Patronat Municipal d'Esports ofereix més de 2.000 places per a les estades esportives d'estiu

Els interessats poden preinscriure’s a partir del proper dimarts 3 d’abril

Actualitzada 28/03/2018 a les 11:37

El Patronat Municipal d’Esports torna organitzar, un any més, les estades esportives d’estiu. Enguany, aquestes activitats es realitzaran del 2 de juliol al 31 d’agost a les instal·lacions municipals de Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Part Baixa i Serrallo. Els interessats que vulguin obtenir algunes de les 2.000 places que s’ofereixen poden preinscriure’s a les estades esportives a partir del dimarts 3 d’abril a les instal·lacions del Patronat.Els participants podran gaudir, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, de diferents jocs i propostes esportives. També s’ofereix un servei d’acollida gratuït de 8 a 9 del matí i, per a les activitats a Campclar, un servei de bus gratuït des de la plaça Imperial Tàrraco.Pel que fa al calendari d’activitats, del 2 a juliol al 10 d’agost es realitzaran activitats a Campclar; i del 2 de juliol al 31 d’agost a Sant Pere i Sant Pau i a la Par Baixa i Serrallo.Les activitats estan adreçades a nens i nenes de 4 a 14 anys, repartits en grups d’infants (nascuts entre els anys 2014 i 2009) i juvenils (nascuts entre els anys 2008 i 2004). En total s’ofereixen 2.120 places, distribuïdes al llarg de nou setmanes per les tres instal·lacions. El preu de l’activitat és de 45 euros per setmana per als abonats al PMET i de 60 € per als no abonats.El procés de preinscripció i inscripció consta de tres períodes diferents. Els abonats al PMET poden preinscriure’s del 3 al 10 d’abril, mentre que els empadronats a Tarragona però no abonats al PMET ho poden fer del 23 al 29 del mateix mes. El conjunt de la ciutadania ho pot fer a partir del 14 de maig.Totes les preinscripcions s’han de realitzar presencialment a qualsevol de les sis instal·lacions esportives municipals repartides per la ciutat: Campclar, Riu Clar, Part Baixa i Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista i Sant Salvador.