Descobrint la màgia simple del calidoscopi

CaixaForum Tarragona dedica la Setmana Santa a la descoberta en família d’aquests aparells òptics

Actualitzada 27/03/2018 a les 19:37

Els calidoscopis són uns instruments òptics simples que produeixen un efecte visual molt atractiu. Aquest objecte està compost per diversos miralls i fragments de vidre de colors, que generen diferents figures geomètriques i donen lloc a un nombre d’imatges pràcticament infinit. En la majoria de calidoscopis, l’efecte que s’obté és d’una bellesa efímera, atès que les imatges que s’hi visualitzen només poden romandre uns instants davant la nostra mirada.El programa Pasqua científica de CaixaForum Tarragona, adreçat al públic infantil, ha volgut acostar aquest giny fascinant als més petits a través de l’exposició Explora: Calidoscopi. Visions geomètriques. Es tracta d’una gran mostra d’aparells òptics de diferents tipus i formats en la qual l’espectador, acompanyat d’un educador de sala, participa manipulant diferents elements per crear imatges dinàmiques i harmòniques plenes de llum i de color. El resultat és una explosió fascinant de màgia, de sorpresa, d’art i ciència, concentrada dins d’uns simples prismes i fruit d’un joc de miralls. Aquesta exposició romandrà oberta fins al pròxim dijous, 29 de març, i es fan sis sessions diàries, a les 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 17 h i 19 h. La inscripció per visitar-la és gratuïta.Aquest cicle de ciència, a més, es complementa amb el taller Naturscopis, una activitat adreçada a nens i nenes de més de cinc anys en què els petits descobriran el funcionament dels calidoscopis i, a més, tindran l’oportunitat de crear el seu propi aparell de butxaca i emportar-se’l a casa. Aquesta activitat té un preu de 2 euros (amb un descompte del 50% per als clients de CaixaBank). També es fa fins al 29 de març, però en aquest cas les sessions són a les 18 h.En paral·lel, CaixaForum Tarragona està programant un seguit de pel·lícules adreçades al públic infantil en el marc del Cicle Petits Cinèfils, que consisteix en la projecció d’una pel·lícula presentada per un educador, qui proporciona les claus bàsiques i necessàries per interpretar-la i gaudir-ne. A més, el públic disposa d’un full de sala amb informació i recursos lúdics i educatius al voltant de la pel·lícula projectada. L’última sessió del cicle dedicat a Jacques Tati serà el pròxim 14 d’abril amb la pel·lícula El ilusionista. Aquest film va estar nominat a Millor pel·lícula d’animació als Oscars i als Globus d’Or, i està recomanada per a nens i nenes a partir de nou anys. Explica la història d’un vell il·lusionista que veu com el seu art deixa d’interessar a un públic més atret per les noves formes de lleure.A partir del mes de maig, el Cicle de cinema familiar se centrarà en el director Steven Spielberg, amb les projeccions de Indiana Jones, a la recerca de l’arca perduda (dissbate 5 de maig); Hook. El capitán Garfio (dissabte 26 de maig); Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (dissabte 30 de juny); i Los Goonies (dissabte 14 de juliol). Les entrades tenen un preu de 4 euros (amb un descompte del 50% per als clients de CaixaBank).