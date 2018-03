Arriba a Tarragona el Pearl II, el primer creuer de la temporada

L'embarcació, amb capacitat per a 620 passatgers, és la primera de les 55 que s'esperen enguany

Actualitzada 28/03/2018 a les 12:59

Tarragona enceta oficialment la temporada de creuers, que enguany es preveu com la millor, segons previsions del Port. El primer creuer ha arribat al moll de Llevant de la instal·lació portuària aquest dimecres poc abans de les vuit del matí i hi romandrà atracat fins a les sis de la tarda, quan partirà cap a Cadis. Es tracta de l'embarcació 'Pearl II', amb capacitat per a 620 passatgers i una eslora de 164,35 metres, de la companyia Saga Cruises. Hi viatja bàsicament gent gran, d'origen anglès. Alguns passatgers han explicat a l'ACN que ja venien de visitar Barcelona i que estaven molt entusiasmats de ser a Tarragona ja que no hi havien estat mai. És el primer creuer dels 55 previstos que facin escala enguany al port tarragoní -en comparació als 37 de l'any passat, l'increment és gairebé del 50%- i s'esperen fins a 80.000 passatgers -un 56% més que en l'anterior temporada, que van ser 51.000.Enguany, a més, es dóna la circumstància que hi haurà quatre dies en què coincidiran dos creuers al moll de Llevant: el 18 de maig, el 14 i el 16 de setembre i el 26 d'octubre. «Això demostra que cada vegada es dona a conèixer més el port de Tarragona, el territori i la seva oferta», ha afirmat a l'ACN Montse Adan, directora de comunicació del Port de Tarragona.«Es preveu la millor temporada del Port de Tarragona, si bé l'any passat ja va ser un any fort, amb l'aposta de Costa Cruceros per Tarragona com a port base», ha remarcat. «Enguany, a més, Costa Cruceros canvia el creuer i portarà el Costa Victoria, amb capacitat per a molts més creueristes, a part de l'interès directe d'altres grans navilieres», ha afegit Adan.