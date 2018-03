La concentració ha estat convocada pels CDR de la ciutat i han deixat lleixiu i baietes

Prop d’un centenar de persones s'han concentrat avui al vespre a les portes del Palau de Justícia de Tarragona per clamar contra el jutge Pablo Llarena. En el marc de la convocatòria organitzada pels Comités en Defensa de la República de la ciutat, anomenada Netegem la in(justícia), els assistents han deixat baietes i han abocat una ampolla de lleixiu a la coca central de la rambla Lluís Companys. De fet, els manifestants s'han hagut de quedar a una vintena de metres del l’entrada al Palau perquè aquest estava custodiat per quatre furgones antiavalots dels Mossos d’Esquadra.L’objectiu de la convocatòria era fer una acció simbòlica al Palau de Justícia amb l’abocament de lleixiu i baietes per «netejar» la justícia espanyola. El centenar de manifestants han enganxat, també, cartells amb el rostre del jutge Pablo Llarena sota la frase «es busca». Cal recordar que les manifestacions són la conseqüència que el jutge Pablo Llarena decretés, el passat divendres, presó incondicional per a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell per risc de reiteració delictiva i per risc de fugida. Hores més tard, Llarena també va dictar ordres de detenció europea i internacional contra Carles Puigdemont i els consellers destituïts a l’estranger: Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.L’acte organitzat pels Comités en Defensa del Referèndum s'ha donat per finalitzat minuts després de tres quarts de nou del vespre, quan els manifestants han començat a marxar. Abans, però, han cantat Els Segadors i han clamat contra la justícia espanyola i la «repressió de l’Estat».