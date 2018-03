Preocupació entre els veïns de la Part Baixa pels robatoris a vehicles

Només aquest cap de setmana, els Mossos d’Esquadra han rebut 13 denúncies i la Urbana 3

Els robatoris a vehicles preocupen, i molt, als veïns de la Part Baixa de Tarragona. Només en el darrer cap de setmana, els Mossos d’Esquadra han rebut 13 denúncies per aquest fenomen, que se sumen a les 3 més tramitades per la Guàrdia Urbana de la ciutat. Aquest mitjà ja informava ahir de la presència de nous vehicles amb els vidres trencats al carrer Manuel de Falla, al pàrquing dissuasiu de la Tabacalera i, dissabte, al barri del Serrallo. La Guàrdia Urbana va detenir, la setmana passada, un home com a presumpte autor d’una trentena de robatoris d’aquestes característiques i en aquesta zona de la ciutat. «Però ara torna a estar en llibertat i segueix actuant», lamentava la presidenta de l’Associació de Veïns del Barri del Port, Mari Carme Puig.El modus operandi és gairebé sempre el mateix. Un individu s’acosta al vehicle i trenca, amb una pedra o un objecte pesat, el vidre petit ubicat al costat de les finestres del darrere. D’aquesta manera, el lladre comprova si hi ha alguna cosa de valor al maleter, al mateix temps que registra la resta del vehicle. Aquest cap de setmana, apareixien nous casos de robatoris a cotxes al barri del Serrallo i al carrer Manuel de Falla.Des del barri del Port reclamen que augmenti la seguretat i que els detinguts no quedin lliures ràpidament. «Al final, acabarem organitzant patrulles nosaltres mateixos», recalcava Puig, que tornava a criticar el paper de les càmeres de videovigilància, una mesura que no ha acabat amb la inseguretat del barri.