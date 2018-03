La dona trobada morta per asfíxia és una veïna de Tarragona de 45 anys

El detingut com a presumpte autor de l'homicidi passarà demà dijous a disposició judicial

La dona trobada morta a l'interior d'un habitatge de Tarragona el passat diumenge és una veïna de Tarragona de 45 anys. Així ho han confirmat els Mossos d'Esquadra, els quals han informat que la mort es va produir per asfixia per sofocació i descarta que es tracti d'una qüestió de violència domèstica. El detingut com a presumpte responsable d'aquesta mort violenta, un lituà de 30 anys i veí de Tarragona, passarà a disposició judicial demà dimecres.Els fets van succeir la la matinada de dissabte a diumenge en un dels domicilis propers a l’entorn de la rotonda Europa, a l’altura del quilòmetre 18 de la T-11. El cos policial català però va rebre l'avís a les 10 del matí del diumenge i, en dirigir-se al lloc dels fets, els agents van trobar la dona morta a l'interior d'aquest habitatge. Després d'iniciar la investigació s'ha pogut identificar la víctima, una dona de 45 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Tarragona. A hores d'ara, es deconeix quina relació tenia amb el detingut i els Mossos d'Esquadra descarten que es tracti d'un cas de violència domèstica.Per altra banda, l'autòpsia també ha determinat les causes concretes de la mort d'aquesta tarragonina. Segons han indicat fonts policials, s'ha determinat que la dona va morir per asfixia per sofocació, tal com ja feien preveure els signes de violència que presentava el cos.El mateix diumenge, després d'interrogar diversos testimonis, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de nacionalitat lituana, 30 anys i veí de Tarragona com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. L'arrestat passarà a disposició judicial demà dijous al jutjat d'instrucció de guàrdia.