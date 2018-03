IQOXE s'atura per manteniment

S'hi han realitzat inspeccions i treballs de manteniment

La planta química d'IQOXE va finalitzar dissabte passat dia 16 de març la parada per manteniment en les seves unitats de producció d'òxid d'etilè i derivats. Durant aquesta aturada de 15 dies de durada, s'han dut a terme diferents accions, com inspeccions reglamentàries i treballs de manteniment, que no es poden realitzar quan les unitats de producció estan en funcionament, a banda del canvi de catalitzador en base de plata, per la fabricació del Òxid d'etilè, s'han realitzat canvis substancials d'equips per millorar en fiabilitat, seguretat i eficiència energètica dels equips.En seguretat s'ha completat sense accidents i en medi ambient sense cap incidència mediambiental amb una correcta gestió dels residus.Es tracta d'unitats que són vitals per a la planta, amb un alt grau de complexitat tecnològica; la planificació i preparació dels treballs s'ha Estès durant aproximadament 3 mesos. L'experiència de les parades del passat ha estat molt valuosa i ha permès incorporar lliçons apreses durant la Programació dels treballs, que sens dubte han redundat en l'èxit d'aquesta.