Intervenen 16,5 quilos de tabac en dues empreses de missatgeria de Tarragona i una d'Amposta

El tabac s’havia embalat amb bosses que, al seu torn, estaven dins de caixes de cartró

Actualitzada 27/03/2018 a les 11:51

La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 16,5 quilos de picadura de tabac a tres empreses de transport de missatgeria, dues a Tarragona i una a Amposta. En cada cas s’han instruït actes denúncia per realitzar operacions de comerç laborals de tabac de forma il·legal.Guàrdies Civils de la Patrulla Fiscal de Cambrils que van realitzar inspeccions per evitar el frau fiscal, els dies 22 i 23 de març, van detectar en dues empreses de transport de missatgeria ubicades al Polígon Industrial Riu Clar de Tarragona que hi havia algunes caixes de cartró que feien olor a tabac. Els agents van inspeccionar aquestes caixes i hi van trobar a l’interior diverses bosses amb picadura de tabac preparada per al transport. En total es van intervenir 2,5 quilos.El mateix 23 de març, Guàrdies Civils de la Patrulla Fiscal de Sant Carles de la Ràpita van descobrir 14 quilos de picadura de tabac en una empresa de transports de missatgeria d’Amposta on van realitzar una inspecció. Utilitzava el mateix tipus d’embalatge que les empreses de Tarragona.En tots tres casos el cos policial ha instruït actes/denúncia per infracció a l’article 11.2, del TítolII de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban, en relació amb l’article 2 de la mateixa Llei per realitzar operacions de comerç laborals de tabac utilitzant altres mètodes que els establerts legalment.