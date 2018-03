Entren de matinada a una fruiteria de Tarragona i s'enduen prop de 4.500 euros

Una o diverses persones van desencaixar la persiana metàl·lica i forçar la porta de l'establiment per accedir a l'interior

Una o diverses persones van entrar, la matinada del passat diumenge a dilluns, a la fruiteria situada al xamfrà del carrer Enginyer Cabestany de Tarragona. El lladre o lladres van forçar la persiana i van accedir a l’interior de l’establiment, d’on es van emportar la caixa registradora i diversos diners que estaven guardats en un calaix amb clau. Segons ha pogut saber Diari Més, la suma dels diners robats ascendiria a prop de 4.500 euros.Els fets es van produir la matinada d’aquest dilluns 26 de març, tot i que el propietari i els treballadors de l’establiment en van tenir coneixement a primera hora del matí, en anar a obrir la fruiteria. El treballador encarregat d’obrir es va trobar amb què algú havia desencaixat la persiana metàl·lica i havia accedit a l’interior i va alertar als Mossos d’Esquadra dels fets.Tot indica que el lladre o lladres haurien fet palanca a la persiana i van forçar la porta del local per tal de poder accedir a l’interior. Un cop dins, es van endur els diners de la caixa registradora i altres bitllets i monedes guardats en un calaix amb clau. L’objectiu dels autors del robatori era el botí econòmic, ja que no es van endur cap producte de l’establiment. En total s'haurien endut uns 4.500 euros, segons ha pogut saber el Diari Més.El propietari d’aquesta fruiteria tarragonina va interposar la denúncia corresponent davant els Mossos d’Esquadra el mateix dilluns al matí. Per la seva banda, el cos policial català ha obert una investigació per tal d’identificar, localitzar i detenir l’autor o autors d’aquest robatori amb força.