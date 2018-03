El primer esborrany del projecte Illa Corsini per a vianants estarà acabat al setembre

L’alcalde Ballesteros s’ha marcat aquesta data per fer realitat una iniciativa ideada per Albert Abelló, però la comissió de treball encara no s’ha reunit

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:20

El primer esborrany del projecte Illa Corsini, que vol convertir els voltants de la plaça en un espai per a vianants amb l’objectiu de dinamitzar el comerç, estarà acabat el mes de setembre. Aquesta és la data que l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha marcat per començar a fer realitat la iniciativa ideada per l’exportaveu del PDeCAT, Albert Abelló, que va morir el passat mes de desembre. Així ho va manifestar Ballesteros en una reunió amb l’associació de veïns Tarragona Centre, entitat cridada a participar en la comissió d’un projecte presidit pel regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Josep Maria Milà.El passat 5 de desembre de 2017, en Junta de Portaveus, es va posar sobre la taula la necessitat d’estudiar diverses actuacions a emprendre a la zona de vianants de l’Illa Corsini. Era la primera vegada que el projecte ideat per Albert Abelló arribava a plantejar-se seriosament. L’exportaveu del PDeCAT el va presentar en forma de moció l’any 2016 i, en veure que no es feia cap actuació al respecte, va repetir l’acció l’any 2017. Finalment, el 26 de gener de 2018, una nova Junta de Portaveus va aprovar crear la comissió de treball del projecte.Illa Corsini consisteix en la conversió a «vialitat habilitada per a vianants» dels carrers inclosos dintre de l’àmbit delimitat per les interseccions de les vies urbanes Rambla Nova, carrer Unió, carrer Gasòmetre, avinguda Prat de la Riba i avinguda Ramón y Cajal. L’objectiu, fer-hi extensiu el projecte de pavimentació de l’entorn del Mercat Central.Algunes de les inversions que complementaran aquest projecte, segons es detallava en Junta de Portaveus, és el trasllat dels dos accesos a l’aparcament soterrat de la plaça Corsini, el projecte de museïtzació i pavimentació del Teatre Romà i la millora del carrer Unió. De fet, la regidora de Comerç i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, manifestava a aquest mitjà el «desig» d’incloure el carrer Unió com a part fonamental del projecte. «Ha de ser el lligam entre la Rambla i la Part Baixa de la ciutat», declarava.L’objectiu de l’alcalde Ballesteros és que el primer document del projecte estigui redactat el mes de setembre. A hores d’ara, però, la comissió encara no s’ha reunit, encara que, previsiblement, ho farà després de la Setmana Santa. Acompanyant a Milà es troba la regidora del PDeCAT, Cristina Guzman, en el càrrec de vicepresidenta. Com a vocals, apareixen el regidor d’Espais Públics, José Luís Martín, el de Mobilitat, Josep Acero, la de Cultura, Begoña Floria, a més de la ja esmentada Elvira Ferrando i un portaveu de cada grup municipal. D’altra banda, aquesta comissió de treball podrà comptar amb les entitats veïnals, comercials o vinculades al turisme que tinguin relació amb les zones implicades, com per exemple l’AV Tarragona Centre.Amb tot, l’objectiu és dinamitzar els carrers que envolten la plaça Corsini per afavorir el comerç de proximitat. Cal recordar que en els darrers mesos, al carrer Unió, per exemple, han tancat desenes de locals comercials i els veïns ja han mostrat la seva preocupació.