El Crist de les 7 Paraules llueix amb solemnitat pels carrers de la Part Alta.

El pas de l’associació la Salle ha estat protagonista en un via crucis que ha començat a les 20 hores

Actualitzada 26/03/2018 a les 21:55

I dimarts, torn pels Natzarens

El Crist de les 7 Paraules, de l’associació La Salle, ha estat el principal protagonista durant el via crucis celebrat aquest dilluns al vespre pels carrers de la Part Alta. També hi han participat la Congregació del Venerat Cos de Nostre Senyor Jesucrist en el Descendiment de la Creu i la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona. La marxa, que ha lluir amb solemnitat en la foscor i la calma del nucli antic, ha començat a les vuit del vespre a l’ermita de Sant Magí, al Portal del Carro. És la segona vegada que el pas de la Salle surt al carrer després de ser restaurat l’any passat.La segona jornada més intensa de la Setmana Santa tarragonina ha tingut com a protagonistes a La Salle, als Maginets i al Descendiment. El tradicional via crucis celebrat per aquestes tres agrupacions ha comptat amb centenars de persones que s'han aplegat al llarg del recorregut. Els principals carrers del nucli antic han acollit la comitiva: Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Nou del Patriarca, Peixateries Velles, Mercè i Descalços, per retornar al punt de sortida, el Portal del Carro, on ha finalitzat.El Crist de les 7 Paraules ha tornat a lluir en la seva segona aparició després d’haver-se estrenat l’any passat. Aquest nou pas, el tercer de l’agrupació junt amb l’Oració a l’Hort i Vetlleu i Pregueu, està portat a espatlles pels alumnes de segon de batxillerat de La Salle i per aquells membres de la banda de timbals que ho desitgin. Es necessiten 20 portants: 12 a l’interior de la peanya i 8 a fora, de ganxos. Centenars de persones han contemplat, al llarg del recorregut, la solemnitat d’aquest misteri i del via crucis en general, un dels més tradicionals de la Setmana Santa tarragonina.Abans del via crucis s'ha celebrat una Eucaristia a l’ermita de Sant Magí amb les tres agrupacions.La Reial Germandat de Jesús Natzaret serà la principal protagonista dimarts, amb la missa, el via crucis i la processó, que tornarà a recórrer els carrers del nucli antic de la ciutat.L’Eucaristia i el via crucis tindran lloc a l’interior de l’església de Sant Francesc, on també començarà la processó. Des d’allà, a partir de les vuit del vespre, es dirigiran a la plaça de la Font i pujaran fins a la plaça del Rei. Després, enfilaran el carrer Major i tornaran a l’església pel Portalet.