El 24è Festival Dixieland Tarragona descobrirà l'univers sonor de la trompeta

La cap de cartell d'enguany és la carismàtica trompetista Gunhild Carling & Carling Family

Actualitzada 27/03/2018 a les 15:04

111 actes en 40 locals i 48 formacions amb 130 músics

Tarragona tornarà a ser per uns dies la capital del dixie. Del 25 al 30 d'abril tindrà lloc la 24a edició del Festival Internacional Dixieland a Tarragona que aquest any tindrà com a protagonista l'univers sonor de la trompeta. Els concerts i les activitats programades donaran a conèixer el paper imprescindible d'aquest instrument en el món del jazz, des dels seus repertoris als intèrprets més rellevants. La cap de cartell d'enguany és la carismàtica trompetista Gunhild Carling & Carling Family. L'artista i la seva banda són descendents de família de músics i tradició circense i són tota una institució al seu país, Suècia. Tenen el seu propi programa de televisió i protagonitzen els vídeos més populars del fenomen d'Internet anomenat Postmodern Jukebox. Pujaran a l'escenari del Teatre Tarragona el dijous 26 d'abril, segons informen fonts municipals.Uns dies abans, el diumenge 22 d'abril, Chicuelo & Mezquida oferiran el seu recital que combina jazz i flamenc. Chicuelo, guitarrista flamenc, solista reconegut i guanyador d'un Goya, estarà acompanyat pel pianista Marco Mezquida.El cap de setmana continuarà amb el concert The Gramophone All Stars Big Band que presenten el seu nou disc després de l'exit de Jazzmaica. El nou treball Maraca Soul afegeix nous ritmes de sonoritat caribenya com el bogaloo i el calypso. El diumenge, clourà el Festival tot un referent del so del jazz més tradicional, Dan Barrett Quintet. El músic ha treballat al costat de grans noms del jazz i el swing, com Benny Goodman i Tony Bennett, i és membre de la New Orleans Jazz Band de Woody Allen. El cartell internacional d'aquesta nova edició del festival el completaran Ronald Baker Quartet, el Jay Wallis Trio, els Dizzy Birds, Marina & The Kats i Shirley Davis.En aquesta nova edició s'han programat 111 actes en aproximadament 40 locals de la ciutat i 25 se celebraran a les places i carrers de la ciutat. El festival comptarà amb 48 formacions que apleguen més de 130 músics locals, a més de formacions integrades per músics de fins a deu nacionalitats -Estats Units, Alemanya, Suècia, Espanya, Rússia, França, Àustria, Polònia, Itàlia, Regne Unit. Les propostes gastronòmiques també seran protagonistes amb una quarantena d'actes que maridaran vermuts i sopars amb la música dixie. El Mercat Central, com ha fet des de la seva reobertura amb tots els actes festius i multitudinaris com Carnaval i Santa Tecla, ara també s'afegeix al Festival Dixie i de dijous a dissabte programa Dixie al Mercat Central que portarà música en viu amb Singtònics, Camilo Rey i Sons de Gòspel.Les propostes musicals aniran acompanyades d'altres activitats pensades per divulgar i donar a conèixer el món del jazz. Així, durant aquests dies també s'han programat projeccions de cinema, exposicions com la mostra retrospectiva del festival a través dels seus cartells i programes, activitats infantils i familiars i conferències amb reconeguts músics com el trompetista tarragoní Xavi de la Salud i Pep Gol també trompetista i cofundador de La Vella Dixieland.El Festival es clourà el dia 30 d'abril, Dia Internacional del Jazz, amb una jam a 3 bandes. Serà una jornada on s'aplegaran tots els músics i amants de la música en la primera trobada de músics de Jazz de Tarragona.