Ballesteros fa una crida a formar un govern de concentració a Catalunya

L'alcalde de Tarragona diu que la detenció de Puigdemont l'entristeix

Actualitzada 27/03/2018 a les 14:26

L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha fet una crida a «tots els partits polítics» per formar govern a Catalunya, de concentració o amb la fórmula que sigui. En declaracions aquest dimarts a Tarragona Ràdio, Ballesteros ha demanat a les formacions amb representació al Parlament que deixin de banda la confrontació, a «superar diferències i tendir ponts», perquè el país surti de la situació en què es troba. Ballesteros ha dit que la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya l'entristeix perquè hi té bona relació i que li preocupa. «I qui se n'alegra, s'equivoca», ha etzibat. Ballesteros ha reiterat que Catalunya necessita un govern amb urgència, sense descartar que aquest sigui de concentració. L'alcalde ha recordat que la situació de bloqueig polític que viu el país està afectant també el món local, que no té un interlocutor vàlid per resoldre moltes qüestions.