Substitueixen les 218 llumeneres de vapor de mercuri de Cala Romana

El consistori les canvia per altres més eficients

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:50

La regidoria d’Espais Públics continua amb la campanya de substitució de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió per altres tecnologies més eficients i que compleixin amb la normativa vigent de protecció contra la contaminació lumínica. Per aquest motiu la setmana passada i aquesta s’estan substituint 218 llumeneres de vapor de mercuri de Cala Romana per llumeneres amb tecnologia LED.El canvi arriba en motiu del decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de Maig, d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que indicava que havia de cessar el funcionament de qualsevol element d’instal·lacions exteriors d’enllumenat que estiguin formades per làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió abans del 31/12/2016. Per altra banda, gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació, corresponent al Pla d’Actuació Municipal, l’Ajuntament podrà substituir 330 llumeneres de vapor de mercuri al Passeig de Sant Antoni, Jardins de la Reconciliació, Passeig de les Palmeres, Plaça dels Carros, Plaça Verdaguer i Carrer August.