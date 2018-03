L'ascensor en via pública del carrer Goya té subvenció però no llicència

Els veïns han rebut 33.000 euros de la Generalitat que es perdran si no es construeix en 4 mesos

El primer ascensor privat en via pública de la ciutat de Tarragona compta amb la subvenció de la Generalitat per poder ser una realitat, però encara no ha rebut la llicència d’obres de l’Ajuntament. Aquest equipament, que s’ubicarà a una cantonada del carrer Goya, és de «vital importància» per una comunitat de veïns de sis persones.Totes, d’edat avançada, tenen un cert grau de discapacitat. A hores d’ara, han de pujar les escales per arribar a casa seva, una missió que «es torna cada vegada més impossible». Així ho assegurava Pere Camarasa, veí del bloc, qui reclamava «agilitat» a l’Ajuntament per fer els tràmits necessaris. El motiu, la caducitat de la subvenció. Si el mes de juliol no han començat les obres, els veïns perdran una ajuda de 33.000 euros per construir l’ascensor, el 50% del cost del total.Va ser l’any 2014 quan la Generalitat de Catalunya va aprovar la llei 13/2014 d’Accessibilitat. Aquesta, va permetre la instal·lació d’elevadors d’edificis preexistents, per a ús privat, en via pública. Els ajuntaments tenien dos anys per modificar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i incloure aquesta nova normativa. El de Tarragona, però, no ho va fer, i l’1 de novembre de 2016 va acabar el termini. Aquell mateix mes, el dia 28, la comunitat de veïns del carrer Goya va presentar la sol·licitud formal per la construcció de l’ascensor. La proposta duia adjuntada tota la documentació tècnica necessària i comptava amb l’estudi de l’arquitecte.L’Ajuntament, després de rebre la documentació i la sol·licitud dels veïns, tenia quatre mesos per modificar el POUM. Aquest cop tampoc es van complir els terminis. De fet, no va ser fins el desembre de 2017 quan el plenari municipal va aprovar la modificació del pla d’ordenació urbanística, que preveu la possibilitat d’ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d’ascensors, així com superfícies comunes d’ús privatiu, com ara vestíbuls, replans, sobrecobertes, sortints i porxos, tant si s’ubiquen al sòl com al subsòl o a la volada, quan no sigui viable, tècnicament o econòmicament, cap altra solució i sempre que quedi assegurada la funcionalitat dels espais lliures.Des de l’aprovació de la modificació del POUM, els veïns del carrer Goya no han tornat a tenir notícies del consistori. La comunitat va demanar una subvenció al departament d’Habitatge de la Generalitat, que va acceptar la petició. El 24 de gener d’aquest any, els interessats van rebre la notificació que confirmava l’ajuda per part del govern. Gràcies a aquesta injecció econòmica, els veïns només s’hauran de fer càrrec d’un 50% del cost de les obres, que tenen un pressupost total d’uns 66.000 euros.Els 33.000 euros provinents de la Generalitat, però, tenen una clàusula: les obres han de començar en un termini de sis mesos des que la comunitat va rebre la notificació. D’això en fa dos mesos i, tal com deia Camarasa, «el comptador s’ha engegat, cada vegada falta menys i encara no tenim la llicència d’obres». Si el mes de juliol l’Ajuntament no ha tramitat el permís per poder construir, la comunitat de veïns perdrà la subvenció.«Ja no només és pels diners, sinó perquè fa dos anys que esperem la construcció de l’ascensor i el consistori no ha fet res», denunciava el veí. Les sis persones que viuen al bloc necessiten aquest equipament per poder pujar fins a casa, un fet que cada vegada és més complicat per culpa de les diferents discapacitats que pateixen els inquilins. Els propietaris ho tenen tot preparat per començar les obres.