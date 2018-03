Es farà a les 20 hores a la porta dels jutjats de la ciutat

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:08

El CDR Tarragona ha convocat per aquesta tarda, a les 20 hores, una concentració davant dels jutjats de Tarragona amb el lema «Netegem la in(justícia)».L'entitat fa una crida als ciutadans per que portin el seu «kit de neteja» i per que protestin contra la «repressió» de l’Estat després dels últims esdeveniments polítics.