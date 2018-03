Set cotxes al carrer Manuel de Falla continuen amb els vidres trencats

Han intentat forçar tots els cotxes trencant el vidre de la porta del darrere

Actualitzada 25/03/2018 a les 17:39

El vandalisme a la part baixa de Tarragona continua viu. En els darrers dies s'han vist una gran quantitat de cotxes amb els vidres trencats, els quals haurien estat forçats per després robar al seu interior.Durant la tarda d'aquest diumenge, al carrer Manuel de Falla encara hi havia sis vehicles amb el vidre trencat, els quals haurien estat objectiu d'algú que hi volia robar. A banda, en el nou pàrquing dissuassiu que hi ha al final del carrer, també hi ha un vehicle amb el vidre trencat.Sempre és el vidre petit de la porta del darrere el que rebenten, suposadament, per mirar si hi ha algun objecte de valor al maleter.