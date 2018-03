La benedicció de palmes i rams de llorer omple de color Tarragona

Centenars de persones s'han aplegat aquest matí a l'església de l'Esperança

Actualitzada 25/03/2018 a les 18:14

El carrer de les Coques s'ha omplert aquest diumenge al matí de fidels ahir en motiu de la benedicció de les palmes i els rams de llorer a càrrec de l’Arquebisbe Jaume Pujol.Tot recordant l’entrada de Jesús a Jerusalem, centenars de persones s'han aplegat al davant de l’església de l’Esperança, espai que es trobava gairebé ple minuts abans de les onze del matí.Moltes famílies han escollit aquest tradicional acte per celebrar el diumenge de Rams, que també comptarà a Tarragona amb la processó de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió pels carrers de la Part Baixa i el via crucis de la Sang per la Part Alta.Encara no eren les onze del matí i el carrer de les Coques, ubicat a la dreta de la Catedral, ja presentava l’estampa típica d’un diumenge de Rams. Tot i que la pluja va provocar que l’assistència no fos tan gran com la d’altres anys, centenars de fidels esperaven l’arribada de l’Arquebisbe per rememorar l’entrada de Jesús a Jerusalem dies abans de morir crucificat.Han estat moltes les famílies que s'han aplegat en aquest indret de la Part Alta per mostrar als infants la tradició del diumenge de Rams. De fet, els més petits han estat els que més gaudien amb els moviments de les palmes i els rams de llorer.Després del sermó pronunciat per Jaume Pujol i amb el toc de les campanes, la comitiva, que ha comptat amb la presència de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, diversos regidors o el president del Port, Josep Andreu, s'ha dirigit a l’interior de la Catedral. Allà, Pujol ha oficiar l’eucaristia davant d’un temple gairebé ple.