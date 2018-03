Domènech: «L'horitzó del canvi pels pobles d'Espanya és la República»

El líder de Podem Catalunya va presentar ahir al Teatret del Serrallo la seva candidatura interna

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:45

«Hem de construir la plurinacionalitat. L’horitzó del canvi compartit pels pobles d’Espanya és la República». Aquesta va ser la declaració d’intencions del líder de Podem Catalunya, Xavier Domènech, ahir, durant la presentació de la seva candidatura per seguir encapçalant el partit. Domènech va assegurar al Teatret del Serrallo que el «nou cicle polític espanyol passa per les eleccions de 2019», uns comicis que, segons el de Podem, «poden tornar a canviar-ho tot». «I l’any 2020, farem fora del poder al Partit Popular», va afegir.Xavier Domènech va arribar al Teatret del Serrallo per presentar la seva candidatura a les primàries de Podem Catalunya. El líder del grup parlamentari Catalunya En Comú-Podem va rememorar els orígens de la formació en un moment que va qualificar de «crucial i fonamental» pel conjunt de les classes populars «de Catalunya i d’Espanya». En l’inici de la seva intervenció, Domènech va recordar les «ocupacions» de les places i els carrers l’any 2011, que va derivar en la creació de Podemos. «Érem uns quants bojos de molts llocs diferents que vam fer el que es creia impossible», va dir el líder de la formació a Catalunya sobre els resultats de les eleccions europees de l’any 2014.El full de ruta a seguir és, per a Domènech, «tornar als nostres orígens quan ens pensem que no sabem on som». En aquest sentit, va destacar el paper dels moviments socials i va recordar que «venim del carrer». Per a les properes candidatures, Domènech era clar: «Hem d’agafar el millor del que hem passat fins ara. El projecte polític de podem és absolutament clau per Catalunya i Espanya. Perquè solucionar Catalunya, també vol dir solucionar Espanya».D’altra banda, Domènech també va tenir paraules pel moviment feminista. «Quan crèiem que tot estava perdut, les dones ens van assenyalar el camí», va dir en relació a les reivindicacions del passat 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. El líder de Podem Catalunya va lloar la resposta de les dones i va assegurar que «la gran revolució que ve, serà feminista».Xavier Domènech va presentar, d’aquesta manera, la seva candidatura per tornar a liderar Podem Catalunya. «Necessitem un Podem a la societat», va assegurar Domènech, qui va afegir sobre la situació actual que «els moments més durs fan molt grans els reptes». Els resultats de les primàries de Podem Catalunya es coneixeran l’11 d’abril.