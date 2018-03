El Via-crucis del Cristo del Buen Amor omple l'Església de Sant Nicolau de Bari

La processó de Passió de la Cofradia del Cristo del Buen Amor i el Concert de Setmana Santa tanquen els actes de dissabte

Actualitzada 24/03/2018 a les 20:06

El Via-crucis del Cristo del Buen Amor ha omplert, aquest dissabte a la tarda, l'església de Sant Nicolau de Bari.A les 18.30 ha començat aquest acte, impulsat per l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona i que ha estat oficiat per Mossèn Agustí Ayats.Després, a la Part Baixa de la ciutat, l'Agrupació ha posat en marxa la processó de Passió de la Cofradía del Cristo del Buen Amor, en un dia on la pluja ha estat protagonista.Demà, el programa de Setmana Santa compta amb la Benedicció de Palmes i Missa a la Catedral, a la Part Alta, la Processó de Diumenge de Ramos, que arrencarà de l'església de Sant Joan, i el Viacrucis de la Sang, a l'Església de Natzaret.