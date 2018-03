Apareixen més cotxes amb els vidres trencats a Tarragona

A la zona del Serrallo, se n'han detectat quatre i podrien ser més

Actualitzada 24/03/2018 a les 13:36

La zona del barri del Serrallo de Tarragona, concretament al carrer Josep M. Malato Music, s'ha tornat a llevar amb cotxes amb els vidres trencats.De moment, es tractaria de quatre vehicles amb els vidres trencats, encara que la Guàrdia Urbana no descarta que en puguin ser més.La policia tarragonina no es pronuncia sobre la possible relació d'aquest succés amb les trencadisses de vidres que s'han patit en els darrers dies, i ara s'està centrant a trobar els propietaris dels vehicles per comunicar-los la situació.Cal recordar que la passada setmana es va conèixer la denúncia a l'autor de la trencadissa de vidres d'una trentena de cotxes a la ciutat, amb fets similars, però la Urbana prefereix, de moment, no relacionar els dos fets.