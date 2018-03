Han convocat més concentracions el 6 i 20 d'abril

Actualitzada 23/03/2018 a les 13:08

Aquest matí, de les 11 a les 12, una cinquantena de policies locals s'han concentrat la subdelegació del Govern de Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco, per demanar la jubilació anticipada del sector.La manifestació ha estat convocada pels sindicats de policia local de la UGT, CCOO, CSIF, CSL i COP a tot l'Estat. Es preveu que aquestes concentracions també es facin el 6 i 20 d'abril, coincidint amb les reunions del Consell de Ministres.Els sindicats fa molts anys que lluiten per aconseguir l’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals i consideren que només falta un tràmit del govern per poder culminar l’assoliment d’aquesta reivindicació.