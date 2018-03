Tornen a denunciar l'autor de la trencadissa de vidres a una trentena de cotxes a Tarragona

Policies locals de paisà el van enxampar regirant l'interior d'un vehicle a la Part Baixa

Actualitzada 23/03/2018 a les 11:45

L'autor de més d'una trentena de furts a l'interior de vehicles, als quals prèviament els trencava un dels vidres, a la zona del carrer Manuel de Falla i Pere Martell, ha estat denunciat novament per un altre delicte de furt en un cotxe.L'home, de 42 anys i veí de Tarragona va ser denunciat la matinada d'aquest divendres per la Guàrdia Urbana.Els fets han passat a quarts d'una, quan una patrulla que realitzava vigilància de paisà va observar aquest individu, conegut per haver comès furts a l'interior dels vehicles, pel carrer Apodaca.Els agents el van intentar seguir-lo i el van trobar a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer Soler regirant una bossa. Els agents van comprovar que el vehicle no estava forçat i no hi havia cap finestra trencada.Durant l'actuació va aparèixer el conductor del vehicle, que va manifestar que no coneixia l'home que era a l'interior del cotxe i va confirmar que la bossa de mà havia estat regirada. Per aquest motiu, els agents van formalitzar la denúncia per delicte lleu.