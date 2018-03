Tarragona surt al carrer en suport als presos polítics

Els manifestants han demanat una nova «vaga general»

Unes 4.000 persones s’han concentrat aquest divendres al vespre davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per protestar contra la «repressió» de l’Estat i per exigir la llibertat dels «presos polítics». L’acció s’ha produït poques hores després que el jutge del Suprem hagi enviat a la presó Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Amb nombroses pancartes, estelades, cassoles i espelmes, els concentrats han cridat a favor que es faci una nova «vaga general». També s’han sentit crits «d’independència» i de «llibertat» pels «ostatges» de l’Estat. Al finalitzar l’acte convocat per les entitats sobiranistes, el CDR de Tarragona ha iniciat una seguda popular davant l’edifici de la subdelegació, que està custodiat pels Mossos d’Esquadra.Durant els parlaments, tant l’ANC com Òmnium han fet una crida a la unitat, la resistència i la perseverança malgrat els «embats» de l’Estat. El coordinador de l’ANC a Tarragona, Carles Xavier Gómez, ha justificat que, «davant del segrest dels nostres vots, hem d’anar tots junts perquè el rival que se’ns ha posat al davant és implacable, molt poderós i no té escrúpols».Segons Gómez, aquest divendres el jutge ha «empresonat i ajudat a exiliar-se els vots dels catalans». A més, el coordinador de l’Assemblea ha criticat el caràcter «autoritari» i «demofòbic» de l’Estat, al qual ha acusat d’interpretar les lleis «com vol».La concentració davant la subdelegació del govern espanyol ha anat acompanyada de crits per la llibertat dels «presos polítics» i a favor d’una nova «vaga general». Les persones aplegades també han il·luminat la plaça amb els seus telèfons mòbils mentre sonaven cançons de Lluís Llach i l’acte s’ha clos amb els Segadors.Campdepadrós (JxCat) afirma que Turull «té dret a la segona votació»El secretari primer de la Mesa del Parlament i diputat de JxCat per Tarragona, Eusebi Campdepadrós, ha condemnat l’empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa, i ha afirmat que, juntament amb Marta Rovira, han estat acusats «de delictes totalment inexistents» per «obeir el mandat democràtic». Campdepadrós ha opinat que l’Estat «no té el més mínim escrúpol a vulnerar el seu propi estat de dret i les seves lleis, ni a pervertir els tribunals per utilitzar-los per la repressió política».Sobre el manteniment de la segona volta del d’investidura d’aquest dissabte, el secretari primer de la Mesa del Parlament ha assenyalat que la seva obligació és «preservar» els drets de tots els diputats. «Ahir es va sotmetre a la primer votació i té dret demà a la segona votació. Sinó, no estaríem complint la voluntat de la gent que va votar el 21-D i no podem permetre que les ingerències dels tribunals alterin les majories», ha reblat.Segons Campdepadrós, JxCat farà «tot el que estigui a la nostra mà perquè aquest ple de demà es pugui dur a terme i també la votació, amb el resultat que democràticament correspongui». «Demanem el manteniment del ple per dignitat democràtica», ha conclòs el membre de la Mesa.Estrada (CUP) crida a la «unitat d’acció en clau desobedient i republicana»Per la seva banda, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Laia Estrada, s’ha mostrat d’acord a assolir una unitat d’acció, però fer-ho «en clau desobedient, republicana i plantant cara a un Estat que està agafant les formes d’una dictadura». Estrada ha cridat a sortir massivament al carrer, tal com va succeir a la tardor, «dia sí i dia també».En clau d’investidura, la portaveu dels cupaires ha admès que es mantenen on eren ahir, quan van optar per l’abstenció. «Seguim insistint en clau d’embat contra l’Estat. Tenim la figura de Carles Puigdemont per recuperar allò que van aturar el 21-D», ha expressat. A més, Estrada ha cridat a concretar al més aviat possible «què vol dir construir República i què vol dir eixamplar la base social». Segons ha afirmat, és necessari fer-ho ja perquè els presos, ha dit, només són «la punta de l’iceberg» de les «1.000 persones encausades».Les protestes per empresonaments decretats aquest divendres pel jutge Llarena s'han repetit a altres localitats, com Reus, Valls, o el Vendrell, entre d'altres.