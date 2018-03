Open Arms convoca una protesta per dissabte a Tarragona

El vaixell es troba immobilitzat al port de Pozzallo

Actualitzada 23/03/2018 a les 14:14

L'ONG Proactiva Open Arms han convocat per demà dissabte 24 de març, a les 12 hores, una concentració davant de l'Ajuntament de Tarragona per donar suport a l'entitat.Les manifestacions, sota el lema #FreeOpenArms, estan programades per demà arreu de l'Estat davant de les ambaixades o consolats italians, oficines de la Unió Europea i Ajuntaments.A través de les xarxes socials, l'ONG està difonent la campanya per tal de cridar a la gent a què hi participi i difongui vídeos en suport amb els hastags #estanoeslaeuropaquequeremos #freeopenarms #searescueisnotacrime.El passat diumenge, Itàlia va immobilitzar de forma preventiva el vaixell de Proactiva Open Arms per ordre de la fiscalia de Catània per ser «una associació criminal dedicada a la immigració il·legal».El vaixell de l'organització catalana va atracar el dissabte al port italià de Pozzallo després d'un incident amb els guardacostes de Líbia quan emprenia un rescat d'immigrants a unes 73 milles de la costa, molt lluny de la seva jurisdicció. I la nit de diumenge, es va ordenar la seva confiscació.Arran d'aquesta situació, tres membres de la tripulació del vaixell de rescat d'immigrants es troben encausats a Itàlia i s'enfronten a penes d'entre 4 i 7 anys de presó.