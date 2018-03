Mor l'escriptor Jordi Tiñena als 62 anys

Doctor en filologia catalana i hispànica, va ser durant molts anys professor a l'institut Campclar de Tarragona

Actualitzada 23/03/2018 a les 19:59

Aquest divendres al migdia a mort als 62 anys l'escriptor, afincat a Tarragona, Jordi Tiñena (Barcelona, 1955). L'autor no ha pogut superar diverses complicacions de la malaltia que patia des de feia alguns anys.Llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, i Doctor en Filologia Catalana, Tiñena va treballar molts anys com a professor a l'institut públic de Campclar de Tarragona.Els seus inicis literaris van ser fent adaptacions de textos literaris medievals per als seus alumnes. Posteriorment va publicar les adaptacions de 'El llibre de les dones' de Jaume Roig, un clàssic de la nostra misogínia, l'anònim 'Curial e Güelfa', una de les dues grans novel·les cavalleresques catalanes, i 'Tirant lo Blanc' de Joanot Martorell, l'altra gran novel·la cavalleresca; totes elles del segle XV, el segle d'or de la literatura catalana, i 'Lo somni' de Bernat Metge.El 1994 va començar la seva carrera com a novel·lista amb la publicació de 'Mort a Menorca', finalista del I Premi de novel·la Carlemany; també aquell any va publicar, 'Un dia en la vida d'Ishak Butmic', sobre el setge de Sarajevo en la guerra de Bòsnia, guanyadora del Premi de novel·la ciutat d'Alzira i, a més a més, 'Els vespres de don Magí Castellarnau', la primera ambientada a Tarragona.L'any 1998 va guanyar el Premi Pin i Soler de narrativa amb 'Dies a la ciutat', situada a la Tarragona del segle XVI. Després d'un bon nombre d'obres, el 2016 va publicar 'La mort sense ningú', amb la qual entra en el gènere criminal.Les seves últimes obres van ser 'El somriure del Viking', l'any 2017 i la més recent, tot just sortida d'impremta, 'Joc d'Identitats', una nova incursió en el gènere de la novel·la negra.Les reaccions a la mort de Tiñena no s’han fet esperar. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha mostrat «molt trist» per la seva pèrdua i l’ha titllat com «un referent» de la cultura de la ciutat. «Totes les pèrdues costen d'assumir, però aquesta ho serà molt. A la seva edat li quedaven encara molts projectes per dur a terme. Perdem un gran escriptor i un gran amic», ha manifestat en una piulada al seu compte de Twitter.L’institut de Campclar de Tarragona, d’on havia estat professor durant molts anys, també ha expressat el seu condol. «Gran escriptor, gran professor i gran persona. Perdem un referent. Descansi en pau», han manifestat des del centre.