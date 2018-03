La Soledat presenta el seu opuscle amb crítica política, social i ètica

El discurs va anar a càrrec del professor de Dret Públic de la URV, Josep Ramon Fuentes

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:12

La Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat, va fer públic dijous al vespre l’opuscle de la Setmana Santa d’enguany. La presentació va anar a càrrec del professor de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Ramon Fuentes. La seva intervenció va anar carregada de crítica política, social i ètica amb la solitud com a rerefons. La solitud com a xacra del nostre nom era el títol de la seva presentació.«Solitud és pobresa, injustícia, desatenció, tortura, maltractament, violació, immigració legal, deportació...», va expressar Fuentes.El presentador va donar protagonisme també a la figura de la dona. No sols perquè la Mare de Déu de la Soledat hagi donat nom a la congregació, la primera fundada a Tarragona exclusivament per dones, sinó perquè Fuentes va tenir paraules per la igualtat. «L’única manera de què hi hagi realment igualtat no és que deixem un forat a les dones, sinó que alguns homes ens apartem perquè entrin dones», deia. D’altra banda, Fuentes va parlar també sobre «les persones que han estat injustament tancades a la presó per la seva ideologia» o d’aquelles que «han de deixar la seva terra perquè no poden menjar».El presentador, estretament lligat a aquesta congregació, va rebre la proposta de presentar l’opuscle dos anys enrere. «Vaig acceptar gratament», expressava a aquest mitjà Fuentes, qui destacava el valor d’una congregació formada només per dones.