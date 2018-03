Es farà a la delegació del Govern de Tarragona, a les 20 hores

Actualitzada 23/03/2018 a les 17:47

L'Assamblea Nacional Catalana ha convocat per aquesta tarda de divendres una manifestació davant de totes les delegacions de Govern de Catalunya. La concentració de Tarragona està prevista per les 20 hores, a la plaça Imperial Tarraco.La resta de capitals de comarca també la celebaran a la mateixa hora, a excepció de Barcelona que la farà a les 21 hores. La concentració porta com a lema Sí a la República i al govern legítim.