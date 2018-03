L'Ajuntament de Tarragona recepcionarà la plaça Corsini en dos mesos i la inaugurarà sense pèrgola

Espimsa retirarà una de les casetes de ciment del carrer Soler i l’altra, d’Endesa, desapareixerà en vuit mesos junt amb el cablejat, que se soterrarà

Actualitzada 22/03/2018 a les 21:28

La pèrgola, sense pressupost

Les obres de la plaça Corsini estan «molt avançades» i l’espai es recepcionarà en dos mesos. Així ho va indicar la presidenta d’Espimsa i regidora de l’Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, a l’Associació de Veïns Tarragona Centre. Tot i això, Ferrando puntualitzava: «Va ser una aproximació feta pel Ministeri de Foment i no tenim cap document que ho certifiqui. Per tant, el termini es podria allargar». L’adjudicació de les obres va fer-se efectiva el 25 de maig de 2017, quan el Ministeri de Foment va atorgar els treballs d’urbanització a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. per un valor de 399.227,73 euros (IVA inclòs). L’actuació, però, no va començar fins el mes d’agost. El període estimat pel Ministeri era de 16 mesos, però tal com ha recalcat en diverses ocasions Ferrando, aquest temps s’escurçarà. La inauguració arribarà, previsiblement i segons el calendari, aquest estiu, però ho farà sense la pèrgola, que no té pressupost.Segons aquesta aproximació de Foment, l’Ajuntament recepcionarà les obres entre els mesos d’abril i maig, quan el consistori podrà col·locar el mobiliari urbà –torretes, bancs, fanals, pèrgola i font– i inaugurar definitivament l’espai. Tot i que les actuacions tenien una durada prevista de setze mesos i les obres van començar el mes d’agost de 2017, els terminis s’han escurçat, tal com venia avisant des de feia temps Elvira Ferrando. Un cop recepcionades les obres, Espimsa retirarà, en seixanta dies, una de les casetes de ciment ubicades al carrer Lleida. L’altra caseta, propietat d’Endesa, tardarà més en desaparèixer. L’empresa energètica l’enderrocarà en vuit mesos, quan també soterrarà el cablejat enganxat a l’edifici de Correus, segons informava el consistori a la reunió amb els veïns.D’altra banda, l’històric fanal de la plaça Corsini fa dies que està apagat. El consistori, amb motiu de l’alta contaminació lumínica que genera, ha retirat les bombetes existents i, a hores d’ara, n’està buscant unes altres que il·luminin en direcció al terra i contaminin menys. Un altre dels elements que tornarà a Corsini és una font d’estil tarragoní. Aquesta, arribarà a la plaça un cop hagi estat recepcionada pel consistori.D’altra banda, i tenint en compte una reclamació de l’Associació de Veïns Tarragona Centre, el consistori col·locarà «immediatament» papereres a l’entorn del Mercat. Les papereres de la pròpia plaça s’instal·laran, tal com passa amb la resta d’elements, quan la plaça estigui recepcionada. «Les esperem des de fa més de dos anys», deien des de l’entitat.Un dels equipaments amb els que ha de comptar la nova Corsini és una pèrgola, que s’ubicarà a sobre dels bancs i les torretes, entre els carrers Canyelles i Soler. Tot i que els fonaments de l’estructura ja estan col·locats, encara no té pressupost i no arribarà per a la inauguració. «Estem buscant la millor opció», deia Ferrando.La inauguració de la plaça Corsini està cada vegada més a prop. Quan arribi, els marxants que actualment es troben a la Rambla podran tornar al lloc d’on van marxar fa més d’una dècada. Això, facilitarà que, tal com va aprovar el plenari, es faci un arranjament de la Rambla Nova.