Una noia menor d'edat que formava part dels protestants ha resultat ferida al cap

Actualitzada 24/03/2018 a les 00:03

Cargas en Tarragona

Han pegado en la cabeza con una porra a una chica#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/tbPDFap98w — Victoria (@Viccttoria) 23 de març de 2018

Els Mossos d'Esquadra han acabat carregant contra els manifestants que aquest divendres han tallat l'autopista A-7 al seu pas per Tarragona. En la càrrega ha resultat ferida una noia menor d'edat que formava part de grup que bloquejava la carretera. La jove ha rebut un cop al cap en el moment en què se l'ha intentat reduir per apartar-la de la via. Ha hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha desplaçat una ambulància fins el lloc dels fets.El tall l'ha protagonitzat el Comitè de Defensa de la República (CDR), que després de manifestar-se pels carrers de Tarragona ha mobilitzat més d'un centenar de persones fins l'autopista, a l'alçada de Sant Pere i Sant Pau. El col·lectiu ha tallat la via en els dos sentits de la marxa, motiu pel qual els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat per a reobrir la carretera al trànsit.Agents de Seguretat Ciutadana han aconseguit desallotjar el sentit nord de la circulació, mentre que en sentit sud una vintena d'efectius dels ARRO han esperat durant gairebé una hora mentre durava la protesta. Finalment un agent ha informat els concentrats que si en tres minuts no s'apartaven de la via els desallotjarien.Passat aquest temps, els agents han intervingut a cops de porra, moment en què han ferit la jove al cap. La via ha quedat reoberta en la seva totalitat pels volts de dos quarts d'onze de la nit.