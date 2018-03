El record de la sensesostre morta «molesta»

Una vintena de persones han tornat a recordar a la Carol i a reivindicar un sostre per tothom

22/03/2018 a les 21:00

El record de la sensesotre morta a la Rambla de Tarragona el passat mes de febrer «molesta». Així ho reivindicava Amadeu López Milian, una de les persones que ha organitzat les concentracions que s’han realitzat al davant de la sucursal bancària on va morir. Aquest espai havia d’acollir espelmes, fotografies, poemes o qualsevol altra expressió artística que recordés a la Carolina i reivindiqués el dret a un sostre. Un mes després de la seva mort, però, la façana d’aquest establiment està completament neta. «Ho netegen diàriament», expressaven molts dels assistents.Una vintena de persones han tornat a reunir-se al número 60 de la Rambla per retre homenatge a la Carolina i reclamar, novament, canvis en la distribució dels recursos per les persones sense sostre. A més, han criticat mesures com l’Operació Iglú, destinada a protegir del fred a les persones que dormen al carrer, però només activada quan les temperatures baixen dels 0 graus. «Hi ha més de 50 nits a l’any que baixem dels 5 graus, una temperatura massa freda. No cal arribar als 0 graus», recalcava López.La concentració en record a la Carolina es tornarà a repetir el 22 d’abril. Els organitzadors volen convertir el lloc en un espai d’expressió artística.