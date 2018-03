Tarragona promou l'arribada de turistes amb autobús

El Patronat de Turisme i la central de compres de bitllets de bus per Internet Movelia han signat un conveni per potenciar la ciutat com a destinació turística

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona potenciat la ciutat com a destinació turística a la qual arribar en bus a través de la signatura d’un conveni de col·laboració amb Movelia, central de compres de bitllets per Internet. El director general de Movelia, Santiago Vallejo Sánchez-Monge, i la consellera de Turisme i presidenta del Patronat de Turisme, Inma Rodríguez, han estat els encarregats de formalitzar l’acord per atreure més visitants a la ciutat.Rodríguez ha dit que amb aquest conveni conveni «situem Tarragona com a destinació preferent a les accions de promoció i comercialització de la companyia a mercats emissors estratègics del turisme nacional, com ara Comunitat Valenciana o Aragó».Movelia posarà a disposició del Patronat Municipal de Turisme els seus canals i suports per oferir informació sobre productes i esdeveniments turístics, així com activitats de Tarragona. A més, MOVELIA oferirà les dades sobre el tràfic de viatgers a Tarragona. En l’actualitat MOVELIA treballa amb companyies de transport com són Grupo Alsa, Linebus, Grupo Avanza, Saiz Tour o Hife, entre d’altres, moltes amb línies regulars a Tarragona. En un futur, i en el marc d’aquest conveni, es preveu poder comercialitzar els bitllets de la companyia Autocars Plana.MOVELIA distribueix serveis per a viatgers des de 2001 i, el 2017 ja compta amb més de 10.000 punts de venda i 5 milions de passatgers a l’any, dels quals 27.000 arriben a Tarragona. L’empresa té connexions amb els aeroports de Madrid i Reus des de les quals gestionen més de 50.000 trajectes nacionals i internacionals. D’aquests més de 350 són a Tarragona, a banda dels enllaços i serveis combinats entre companyies. A l’estació d’autobusos de Tarragona ja hi tenen una taquilla i un quiosc d’auto vendes. La companyia té acords estratègics amb altres mitjans de transport que els permeten oferir trajectes que combinen l’autobús amb el vaixell, l’avió o el tren.