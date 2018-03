Tarragona licitarà les guinguetes de platja de la Llarga i de la Móra

N’hi haurà una a cada platja i, com va passar l’any passat, només es podran fer festes amb música amplificada per Sant Joan, Sant Magí i Santa Tecla

Tres festes en tot l’estiu

Gandules i tendals

L’Ajuntament traurà a concurs públic, el proper mes d’abril, la concessió de les guinguetes que s’ubicaran a les platges de la Móra i la Llarga –al costat de Cala Romana–. De fet, el consistori tan sols ofereix l’espai, perquè la construcció de l’establiment anirà a càrrec dels empresaris que guanyin el concurs. Les llicències de totes dues guinguetes van acabar l’any passat, per aquest motiu, enguany es tornaran a licitar. El permís municipal per fer ús de l’espai serà d’un any prorrogable a tres més, i no de cinc, com havia passat fins ara. L’objectiu és que aquest servei comenci a funcionar a partir del mes de maig, un mes abans que l’any 2017.Amb l’arribada de la primavera, el consistori comença a moure fils per teixir els serveis de les platges tarragonines de cara a la temporada estival. Les guinguetes de la Llarga i la Móra tornaran a ser objecte d’un concurs públic, i se sumaran a les que ja existeixen de manera permanent a la Savinosa –una– i l’Arrabassada –tres–, a més de la del Miracle, que es va treure a concurs l’any passat i té un contracte de quatre anys. Les persones interessades en la concessió podran presentar les seves ofertes a partir del mes d’abril, quan s’obrirà el concurs. Les llicències tindran una durada d’un any més tres de prorrogables i, tal com expressava el regidor de Domini Públic del consistori, Josep Acero, «els preus aniran en la línia dels darrers anys».Les concessions d’aquestes dues guinguetes, les úniques que hi haurà a cada platja, arriben amb algunes novetats. En primer lloc, el consistori té previst que obrin el mes de maig, un mes abans que l’any 2017. Cal recordar que, els fins ara propietaris de les guinguetes, van criticar l’any passat la demora en els tràmits per poder obrir l’establiment. Previsiblement, però, enguany no serà així, perquè el procés s’ha accelerat des de bon principi. La segona novetat arriba en termes de condicions: la guingueta haurà de ser de nova construcció, si els concessionaris no poden acreditar que els materials per fer-la es van comprar després del gener de 2013. Si l’empresari no ho pot demostrar o es tracta d’una persona que guanya el concurs per primera vegada, el consistori obligarà a fer una obra nova. D’aquesta manera, l’Ajuntament s’assegura que «els materials no són excessivament antics i estan en bon estat», segons expressaven des de Domini Públic.Tal com va passar l’any passat, les guinguetes de la platja només podran posar música ambiental o fer concerts de petit format sense amplificació. «Cal preservar la convivència amb els veïns», manifestaven des de la regidoria. L’any passat, aquesta mesura va aixecar polseguera, sobretot a la guingueta de la Llarga, ubicada a tocar de Cala Romana. Així doncs, les festes amb música amplificada, com els tradicionals vermuts electrònics, només podran celebrar-se en tres dates molt concretes: Sant Joan, Sant Magí i Santa Tecla.Sobre la polèmica generada l’any passat, el regidor Acero subratllava que «són més festes de les que es podrien fer abans», i recordava la primera normativa, que prohibia les festes durant tot l’estiu. A més, afegia: «L’any passat ningú no ens va demanar permís per fer cap esdeveniment en aquestes tres dates».La documentació del concurs públic que ofertarà les guinguetes està pendent de fiscalització. Després, la Generalitat haurà d’aprovar els usos que el consistori donarà a les platges. Un cop s’hagin fet aquests tràmits, d’aquí a dues o tres setmanes, els interessats podran començar a presentar les seves ofertes. «Algunes persones ja ens han tramès, verbalment, el seu interès», expressava Acero.A banda de les guinguetes de platja, el consistori també oferirà la concessió d’espais per donar el servei de gandules i tendals. Es tracta d’una opció que l’Ajuntament ja va treure a concurs l’any passat, però va quedar deserta a totes les platges. Així doncs, per aquest 2018, el consistori espera rebre ofertes.Els espais a escollir seran un servei de gandules i tendals a les platges de la Móra, l’Arrabassada i la Llarga i un altre de patins i similars a la Savinosa i al Miracle. Aquests, s’uniran, en cas de rebre ofertes, als ja existents. Repetirà, per exemple, la banana de la Llarga i Tamarit o el servei de taquilles estrenat, l’any 2017, a l’Arrabassada.Quan falten prop de tres mesos perquè comenci la temporada estival, les platges tarragonines presenten una estampa preocupant. Després del temporal de pluja i vent viscut les darreres setmanes, són molts els punts de les platges on la sorra gairebé ha desaparegut. Tal com ha comprovat aquest mitjà in situ, a la platja del Miracle, la part central s’ha quedat sense espai per acollir els banyistes. La mala mar dels últims dies ha fet desaparèixer la sorra i l’aigua arriba a les roques que delimiten l’espai amb el passeig marítim. La situació es repeteix a la platja Llarga. Allà, des de la part central fins a la zona dels càmpings, la sorra es va reduint fins al punt que l’aigua gairebé acaricia les cordes que marquen l’inici de les dunes. Un altre temporal durant la primavera podria acabar d’empitjorar una situació que també es repeteix a altres punts de la demarcació i també de la costa catalana. Caldrà esperar per saber si des de les administracions creuen necessari un moviment de sorra per millorar-ne l’estat.