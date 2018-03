«El llibre és un llegat dels meus pensaments que deixo a la néta»

Dijous presenta a l’Antiga Audiència el llibre ‘Del carro a Google’, amb articles que ha escrit els vint darrers anys

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:41

—Jo em considero de la generació que ha passat del carro al Google. Vaig néixer fa setanta-un anys i, en aquest temps, han passat moltes coses que han transformat el món, s’han produït prodigis com l’arribada de l’home a la lluna o l’aparició del món d’Internet. També ha canviat el sistema de drets humans que tenim.—El llibre és una recopilació d’articles meus publicats en els darrers vint anys –de 1999 al 2018– en set mitjans periodístics, entre aquets Diari Més. Lògicament, recullen problemàtiques que han anat sortint en aquests vint anys, però també hi ha referències als anys anteriors.—L’editor feia dos anys que em deia que havia de recopilar els articles en un llibre. Primer li vaig dir que no, perquè eren articles ja publicats i que ja no tenien interès per a ningú. I, segon, que quedaven anacrònics.—Al mes de novembre de l’any passat va tornar a la càrrega i li vaig dir que sí.—Fa cinc mesos vaig tenir una néta, la primera, Gala. Ha estat un regal per a la nostra família. Per la diferència d’edat, no sé si li podré transmetre els meus pensaments i sentiments en viu i en directe. Si els publico, vaig pensar, quan sigui gran, els tindrà i es complirà el poder demolidor de la lletra impresa, com deia García Márquez.—Serà un llegat que li deixaré dels meus pensaments. A més, en el llibre queden reflectits moments històrics d’aquests darrers anys.—El divideixo en set temàtiques. La primera és Tarragona, les seves persones, històries i coses de la ciutat. La segona és una crònica de viatges. M’agrada molt viatjar amb la família, però d’una manera molt diferent de quan fas turisme. De cada viatge que faig, en publico un d’article.—Hi ha articles sobre advocats que he conegut i, també, articles en els quals parlo de Dret, de les modificacions que s’han produït a Espanya des d’un punt de vista penal. Denuncio, ja que existeixo. També he escrit articles de diverses temàtiques en els quals he fet denúncies de moltes temàtiques en els vessants de Tarragona, Espanya i el món.—L’any 1980. En porto 38 exercint la professió. Els 9 anys anteriors vaig treballar als jutjats de Tarragona com a funcionari. També vaig estar per un període de tres anys en un despatx d’advocats a València.—L’any 1972 vaig venir a treballar a Tarragona perquè vaig guanyar una plaça de funcionari de Justícia. I, en la meva vida, es va creuar una catalana, em vaig casar i em vaig quedar.