La fiscalia manté la sol·licitud de presó permanent per a l'assassí confés de Meritxell Vall

El judici, celebrat a l'Audiència de Tarragona, ha quedat vist per sentència

Actualitzada 22/03/2018 a les 12:10

La fiscalia manté la sol·licitud de presó permanent revisable per a l'assassí confés de la mort de la jove tarragonina Meritxell Vall l'octubre del 2015. El ministeri públic l'acusa d'un delicte d'assassinat i d'un delicte d'agressió sexual en temptativa, sense que s'hagi pogut acreditar una penetració, segons ha sostingut al final del judici aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Per tot plegat, considera que s'ha d'aplicar «de manera inqüestionable» la pena de presó permanent revisable. La defensa de l'acusat demana una pena de cinc anys per homicidi, tenint en compte atenuants. En el seu darrer torn de paraula, l'assassí confés, Stanislav R., ha admès la culpabilitat de la mort de la jove, ha insistit que la relació sexual va ser consentida i ha enviat un missatge a la família de la víctima per dir-los que ho sent. El judici ha quedat vist per sentència.