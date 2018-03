La caminada popular del Dia de l'Aigua recorrerà els camins interiors de Llevant

Els interessats en participar a l’activitat s’hi podran inscriure a partir del dilluns

Actualitzada 22/03/2018 a les 14:04

Els participants a la Caminada Popular del Dia de l’Aigua descobriran, el diumenge 8 d’abril, els camins que uneixen Monnars amb la pedrera del Mèdol. Les inscripcions per participar a aquesta activitat, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports, s'obriran dilluns vinent, 26 de març.La sortida tindrà lloc a les 9.30 h des del Centre Cívic de Llevant. El recorregut serà de gairebé 10 quilòmetres i mig a través pels camins interiors de la zona de Llevant de la ciutat. A la part final de l’itinerari, els participants faran un esmorzar a la zona de la pedrera del Mèdol. Acabat el recorregut els participants tornaran al punt inicial de la caminada.Les inscripcions per aquesta activitat, que es gratuïta, es podran realitzar a partir del 26 de març i fins el 5 d’abril o fins exhaurir les 600 places disponibles. Els interessats es poden inscriure presencialment a qualsevol instal·lació esportiva municipal o, per Internet, a través de l’ enllaç següent La caminada està organitzada pel Patronat Municipal d’Esports amb la col·laboració principal d’Ematsa. L’activitat també compta amb el patrocini de Ruzafa i Automatic Tarraco, a més de la participació dels Voluntaris del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona i de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.