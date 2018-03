'Free yourself' és el disseny més votat per a la carpeta de la URV del curs 2018-19

La proposta és obra d’Helena Soto, estudiant de Comunicació Audiovisual

El 7è concurs de disseny de la carpeta de la URV per al curs 2018-2019 ja té guanyadora. La proposta més votada ha estat ‘Free Yourself’, obra de l’estudiant de Comunicació Audiovisual Helena Soto. El disseny simbolitza la llibertat, la creativitat i l’harmonia i ha rebut 1.701 vots del total de 3.816 estudiants que han participat en la votació electrònica.‘Free Yourself’, d’Helena Soto, ha sigut la guanyadora del concurs amb un 44,58% dels vots –un total 1.701-. L’han seguit els finalistes ‘Entre somnis i mandales de Maria del Mar Triquell, estudiant de Comunicació Audiovisual, amb 1.183 vots (31%); ‘Deixa volar la imaginació’ de Toni Torres, estudiant d’Enginyeria Informàtica, amb 292 vots (7,65%); ‘Equilibri’ de Franco Emanuel Seguer, estudiant del grau d’Anglès, amb 275 vots (7,21%); ‘Sinapsis de coneixement’ de Lluís Balcells, estudiant d’Arquitectura, amb 184 vots (4,74%); i ‘Construint-nos’ d’Erik Joans Anderson, estudiant de Comunicació Audiovisual, amb 181 vots (4,74%).Soto qualifica el disseny guanyador de «minimalista» i descriu que «les pinzellades d’aquarel·la simbolitzen llibertat i creativitat», així com detalla que els colors utilitzats, el blau i el taronja «transmeten harmonia». Aquesta idea l’ha fet mereixedora del premi de 600 euros i de la utilització de la il·lustració per a la producció de la carpeta del curs 2018-19, que es distribuirà a tota la URV. Els finalistes rebran un val de regal per un import de 150 euros per a la Botiga URV.