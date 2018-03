Els policies locals es concentraran demà a Tarragona per demanar jubilar-se abans

Els sindicats UGT, CCOO, CSIF, CSL i COP convoquen concetracions arreu de l'Estat

Actualitzada 22/03/2018 a les 15:14

Els sindicats de policia local de la UGT, CCOO, CSIF, CSL i COP, que formen part de la plataforma que impulsa la jubilació anticipada de les policieslocals convoca concentracions a tot l’Estat per als dies 23 de març, 6 d’abril i 20 d’abril, de les 11 a les 12 del matí, davant de les subdelegacions del Govern. Tarragona també hi participarà demà davant de la delegació de la Imperial Tarraco.Les entitats porten molts anys treballant per l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals, i consideren que quan només falta un tràmit per poder culminar l’assoliment d’aquesta reivindicació, «el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, manté bloquejada de manera unilateral i injustificada la tramitació del projecte normatiu des de fa sis mesos».En aquest context, els sindicats convocants demanen de manera immediata l’aprovació de les normes que permetin l’avançament de l’edat de jubilació d’aquest cos policial. És per això, que convoquen més de 50 concentracions atot l’Estat davant les subdelegacions del Govern, que tindran el seu punt d’inici aquest divendres, 23 de març, d’11 a 12 hores, coincidint amb les reunions del Consell de Ministres, i es repetiran els divendres alterns, 6 d’abril i 20 d’abril.