El Col·legi d'Enginyers premia els millors treballs de recerca tecnològics

Cinc estudiants van arribar a la final d’aquesta primera edició dels premis, que va guanyar Martí Serratosa Sedó, de l’institut Martí i Franquès

Actualitzada 21/03/2018 a les 20:55

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de la demarcació de Tarragona va lliurar dimecres la primera edició dels premis de reconeixement als millors treballs de recerca de la província en l’àmbit de la tecnologia. L’objectiu, «facilitar el camí als estudiants que tenen les mateixes inquietuds que un dia van tenir tots els enginyers», segons expressaven des de l’entitat. A la cita hi van arribar cinc finalistes: Arnau Ber, Jaume Guasch, Toni Mas, Claudia Valero de la Flor i Martí Serratosa Sedó. Va ser aquest darrer, però, qui va emportar-se el primer premi, gràcies al seu projecte centrat en l’ajuda de les persones amb paràlisi cerebral a partir d’un robot.Serratosa, alumne de l’institut Martí i Franquès, va presentar el seu treball amb una exposició curada i dinàmica. Lerohelp és el nom que du el seu robot, a partir del qual intenta millorar les capacitats psicomotrius de les persones amb paràlisi cerebral. El robot consisteix en una capsa pintada de verd i vermell, amb un braç mòbil incrustat i una pantalla que indica el resultat de cada activitat. L’element compta amb dos polsadors, mitjançant els quals els usuaris indiquen l’opció correcta de cada joc. El robot planteja diversos reptes, com per exemple indicar si s’ha encès el color verd o vermell a la pantalla, si el braç mòbil marca la dreta o l’esquerra o si aquest mateix estri es mou de pressa o lent.El guanyador d’aquesta primera edició dels premis va comprovar l’eficiència del seu treball amb els usuaris de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral. Després de diverses avaluacions, Serratosa va comprovar que els alumnes milloraven les seves capacitats psicomotrius, resultats reconeguts pels propis especialistes de la Muntanyeta, per exemple.L’alumne del Martí i Franquès va fer-se amb el primer premi, però tal com recalcaven des del Col·legi, «tots els treballs són d’una alta qualificació tècnica». Arnau Ber Montoya, que estudia a l’institut Sant Pere i Sant Pau, va presentar una estació d’anàlisi atmosfèric, d’on es poden obtenir dades meteorològiques i també conèixer la seva qualitat ambiental. Jaume Guasch Martí, alumne de l’institut de Torredembarra, va sorprendre amb el seu treball sobre magnetisme que inclou la construcció de la maqueta d’un tren de levitació.Toni Mas Vidal, de l’institut Salvador Vilaseca de Reus, va presentar un longboard o patinet elèctric que soluciona els seus problemes de desplaçament. Mas va mostrar als assistents les capacitats del seu patinet, que arriba a velocitats de fins a 20 quilòmetres per hora. Per últim, Claudia Valero de la Flor, del col·legi Teresianes, va brillar també amb el seu disseny de construcció i programació d’un dispensador automàtic de pastilles per ajudar a persones grans o amb algunes discapacitats.Tots els finalistes van obtenir un diploma acreditatiu i una sorpresa en forma de regal quan va finalitzar l’acte.