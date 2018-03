Es farà davant dels ajuntaments de les capitals de comarca

Actualitzada 22/03/2018 a les 18:48

El Comitè de Defensa de la República ha convocat per aquesta tarda, a les 20 hores, una concentració davant dels ajuntaments de les capitals de comarca o locals en contra de la «repressió».Amb el lema «Obeir el mandat popular no és cap delicte», els CDR d'arreu de Catalunya han convocat als ciutadans a manifestar-se en contra «del 155 i l'autonomisme».El CDR Tarragona ha demanat que les persones que hi vagin ho fasin amb una cassola per fer-se sentir des de la plaça de la Font, a les 20 hores.