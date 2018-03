Arrenca el programa 'Escolaqua' a dues escoles de Tarragona

El projecte vol generar una xarxa d’escoles que beuen aigua no embotellada

Actualitzada 22/03/2018 a les 17:40

Aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, arrenca el programa Escolaqua amb la participació de dos centres educatius de Tarragona, com són l'escola Marcel·lí Domingo i l'escola Sant Salvador. Una iniciativa de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa), amb col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació (Imet). Aquest projecte també es portarà a les escoles Arquitecte Jujol i l'escola Sant Sebastià dels Pallaresos, l'escola La Canonja de La Canonja i l'institut-escola l'Agulla del Catllar, també amb el suport dels ajuntaments de cada localitat.Escolaqua és un projecte basat en la transferència de coneixement que recerca el canvi d’hàbits i la transformació de costums. La filosofia és la generació d'activitats en els centres educatius adaptades a les necessitats d'alumnes, mestres i famílies al voltant de l'aigua. Es tracta que les escoles es converteixin en prescriptores per a les famílies en el consum de l’aigua de l’aixeta.Els seus objectius són: superar les resistències sobre l'aigua de l'aixeta per reduir la petjada de carboni del consum de l'aigua de boca; generar i transferir els coneixements d'Ematsa sobre l'aigua, el seu consum i la seva gestió a la comunitat educativa; i impulsar una xarxa col·laborativa i d'aprenentatge entre escoles, ajuntaments i l’empresa d’aigües de Tarragona.Les propostes que s'impulsaran a les escoles van des de rebre reptes per fer recerca dins de l'aula, a desenvolupar tallers sobre estalvi d'aigua a casa en família, passant per construir una depuradora a casa o visitar alguna de les que tenim en el nostre municipi.Entre algunes de les activitats que es realitzaran ahi ha: analitzar quantes ampolles de plàstic es consumeixen en un any escolar en cada escola i quants infants veuen aigua de l'aixeta a casa i a l'escola o desenvolupar un taller sobre estalvi d'aigua a la llar, etc.Aquest darrer tram del curs escolar començarà a dues escoles de Tarragona, les dues de Pallaresos, l’escola de La Canonja i l’Agulla del Catllar.