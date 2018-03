Uns 40 detinguts per falsificar papers per regularitzar immigrants

La majoria de detencions s'han fet a Vic, tot i que l'operatiu s'ha estès a Igualada, Tarragona i Lleida

Actualitzada 21/03/2018 a les 21:26

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut avui 17 persones a Catalunya i més d'una vintena a Madrid, en una operació conjunta contra la falsificació de documents per a la regularització d'immigrants.Segons han informat fonts policials, l'operatiu tenia com a objectiu una organització que falsificava documents perquè els immigrants que arribaven a Espanya sense papers poguessin regularitzar la seva situació.Els destinataris de les falsificacions, la majoria procedents de Gàmbia i Ghana, també adquirien els documents amb l'objectiu de demanar prestacions socials.El desplegament policial a les dues comunitats s'ha saldat amb unes quaranta persones detingudes per un delicte de falsificació documental, d'usurpació de l'estat civil, estafa, i afavoriment de la immigració il·legal.El líder de l'organització ha estat detingut a Madrid i a Catalunya les detencions han estat efectuades la majoria a la localitat de Vic (Osona), encara que l'operatiu s'ha estès a la capital catalana, Igualada (Anoia), Tarragona (Tarragonès) i Lleida (Segrià).La investigació contra aquest grup continua oberta, i els investigadors no descarten que es duguin a terme més detencions pròximament.