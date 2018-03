'Una finestra al món' torna a Smara

Per la nova expedició, l'associació recull material de lectoescriptura i jocs per a biblioteques

Actualitzada 21/03/2018 a les 16:33

Un grup de voluntaris de l’associació Una Finestra al Món realitzarà un nou viatge al camp de refugiats d’Smara el proper 26 de març. El seu objectiu és dur a terme nou intercanvi d’experiències educatives entre les escoles catalanes i les sahrauís. Per aquest motiu estan promovent una campanya de recollida de material de lectoescriptura i jocs per a biblioteques.El projecte Una Finestra al Món va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de sensibilitzar, mitjançant l’intercanvi d’experiències educatives entre els alumnes de l’escola catalana i els de les escoles del campament de refugiats saharauí, Smara. Així, els alumnes coneixen altres cultures mitjançant un contacte directe malgrat la distància.Fins al moment, més de 100 voluntaris s’han desplaçat a la zona. Una gran part dels voluntaris són alguns dels membres de la Colla de Castellers Xiquets de Tarragona, els quals mostren la tradició catalana arreu de les escoles de la ciutat d’Smara.Aquest any participaran en l’expedició 13 persones de la comunitat educativa catalana, concretament l’escola Mare Nostrum de Tarragona, el centre Un Món Rodó de Tarragona, l’escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp i l’escola Avinyet de Solsona.Glòria Balada, membre d’Una Finestra al Món i encarregada de l’intercanvi d’experiències educatives, explica que en la passada expedició «es va fer un anàlisi de l’estat de les biblioteques dels centres d’Smara» i han cregut convenient fer una segona expedició aquest mateix any «per aportar material i fer una formació específica de l’ús d’aquest material».La situació en els campaments d’Smara és totalment precària, es troben en mig del no res amb un nivell d’infraestructura bàsic. En alguns països no són reconeguts i per tant, molta de la formació que s’exerceix en els campaments no es pot aplicar fora del territori. Una situació que havia de ser en principi temporal dura ja 43 anys, i actualment la situació a Argèlia ha caigut en l’oblit de moltes persones.