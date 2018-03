Un documental dels Natzarens reviu l'accés de la dona a la Setmana Santa

La germandat aposta per la renovació i trenca amb l’antic format utilitzat per a la presentació de l’opuscle de l’entitat

Actualitzada 20/03/2018 a les 21:08

Canvi de cicle

Més activitats

La Reial Germandat de Jesús Natzaret va presentar ahir el seu opuscle de Setmana Santa, en un acte que va tenir lloc a l’església de Sant Miquel i que va sorprendre els assistents per la seva novetat. No hi va haver presentador i sí es van fer unes activitats que van estar dominades per un documental on la presència de la dona va ser la protagonista. Si l’any passat l’opuscle de la germandat el va presentar el 129è president de la Generalitat, Artur Mas, ahir el format emprat va ser del tot diferent, innovador. Les persones presents van poder veure imatges de les primeres participacions de dones a la Setmana Santa tarragonina, una aportació que va ser decisiva per al futur de les processons.El president de la germandat, Jaume Sáez, va explicar a aquesta redacció que «la nostra intenció és canviar la típica presentació i fer-la més didàctica i per la gent de la casa que coneix l’entitat a fons i la nostra Setmana Santa». Sáez va comentar que «tot el programa d’enguany està dedicat a la dona i a la seva participació en la Setmana Santa».Sáez va qualificar el documental de «molt interessant» i va reconèixer que, quan el va veure per primera vegada, «em vaig emocionar». En la filmació «surten dones de diverses confraries que mostren la importància que, en el seu moment, va tenir la seva incorporació». El president dels natzarens va recordar que «als anys 70 la Setmana Santa de Tarragona estava gairebé morta i, gràcies a la dona, va revifar». «Algunes confraries van córrer el risc de desaparèixer i gràcies al paper que van assumir les dones i a entitats que van decidir introduir canvis, com vam fer nosaltres quan vam acordar dur el pas a espatlles, tot es va animar perquè es van introduir nous al·licients», va remarcar el màxim responsable de la germandat.La nova junta de la germandat viu aquest any la primera Setmana Santa. «La nostra intenció –va dir Sáez– és fer, en el futur, programes monogràfics». El primer «ha estat aquest dedicat a les dones que van fer possible augmentar el nombre de persones a les bandes, portant els misteris o involucrant-se al màxim en les celebracions». De fet, la natzarena Marta Ximenis va ser la responsable de conduir una presentació en la qual gairebé no hi va haver parlaments.Sáez va manifestar que «sóc la persona de més edat de la junta i tinc la sort de comptar amb un equip molt jove, amb molta energia i que t’arrossega: jo sóc la veu de l’experiència i ells les noves inquietuds». Sáez és de la línia que cal una revisió de la Setmana Santa tarragonina, i també és partidari que «els joves de les entitats comencin a agafar més protagonisme i que aportin idees noves per millorar».El programa d’activitats elaborat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa preveu, per a la jornada d’avui, dimecres, el concert que es durà a terme a l’església de Natzaret, amb inici a les 19 hores, a càrrec de l’AMTP El Tecler.Per la seva banda, l’Autoritat Portuària de Tarragona organitza la proposta Setmana Santa al Museu!, dedicada a persones d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys. La durada de l’activitat serà de dues hores i, en el curs d’aquesta, s’oferiran quatre narracions vinculades amb el mar i es realitzarà un joc on es treballaran les rondalles de la Mediterrània. La primera de les sessions es durà a terme el pròxim dimarts, dia 27 de març, a partir de les 17 hores, i la segona el dia 28, amb inici a les 11 hores. L’organització recorda que cal fer reserva prèvia a museuport@porttarragona.cat o trucant al 977 259434.