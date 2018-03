Tres testimonis acrediten que Inipro va fer treballs per a Serveis Socials

L’advocat de la defensa considera que les declaracions posen en dubte el presumpte desviament de fons per finançar el Partit Socialista

Tres testimonis que van declarar el passat dilluns pel cas Inipro van acreditar que diverses persones treballaven en aquesta empresa, per la qual cosa la defensa interpreta que posen en dubte el presumpte desviament de fons de Serveis Socials municipals de Tarragona per finançar el PSC. Un quart testimoni farà la seva declaració davant el jutge el pròxim mes d’abril. Els testimonis que van declarar el dilluns són dues treballadores de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC) i una era, en el moment que s’investiga, presidenta d’una associació de veïns.L’argument de l’advocat Paco Zapater, que representa quatre dels investigats, és que aquestes declaracions de testimonis ajudaran a provar que l’empresa Inipro va realitzar els treballs encarregats per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona.Cal recordar que Inipro va cobrar 337.168,97 euros entre els anys 2009 i 2011 per un servei d’atenció a immigrants, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, encara que les tres empreses a les quals es va invitar a participar estaven vinculades entre elles. En la peça principal consten com a investigats l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; l’exregidora de Serveis Socials, Victòria Pelegrín; la portaveu del govern municipal, Begoña Floria, i l’excap de gabinet d’Alcaldia, Gustavo Cuadrado, tots del PSC.La conserge de la UTIC va afirmar, a preguntes de Zapater, que va ajudar diversos treballadors d’Inipro en els Serveis Socials de Campclar. Aquesta va declarar que hi havia persones que «van treballar per la UTIC» i que no podia concretar l’horari laboral de dues d’elles perquè «la seva feina consistia a anar porta a porta per habitatges» i que el seu treball «el feien fora» de les instal·lacions. En relació a dues persones concretes, la conserge va dir que «treballaven per la UTIC», tot i que desconeixia l’activitat que duien a terme, però que els veia amb una motxilla.Una altra treballadora de la UTIC va declarar que va recórrer a una de les persones contractades per Inipro perquè l’ajudés a «contactar amb la gent», i va afirmar que va conèixer a quatre treballadors de la citada empresa perquè havia de fer un treball porta a porta i necessitava gent de suport. La declarant feia la distribució de la feina.En la seva intervenció davant del jutge va dir que mantenia una relació laboral amb personal d’Inipro, que sortia a esmorçar amb elles i, fins i tot, va coincidir en alguna celebració del mes de desembre. La declarant va assegurar que l’any 2012 va mantenir reunions de treball de la UTIC amb patronal d’Inipro i que comentaven aspectes de la feina en les dependències de la UTIC. La declarant va participar en diversos projectes, en els quals també hi eren presents els treballadors d’Inipro. En el curs de la declaració va assegurar que no coneix Gustavo Cuadrado i que mai li han parlat d’ell, i que sap qui és Begoña Floria, però que no li consta haver presenciat que li donés indicacions en la seva feina ni als seus col·laboradors. Va afegir que tot el que coneix del cas és el que es publica a la premsa i que no va rebre cap ordre de què havia de declarar davant del jutge.