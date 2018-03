Tarragona tindrà una delegació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya

Francesc Ferreres 'Paquito' serà l'encarregat de liderar-la

Actualitzada 21/03/2018 a les 16:04

El passat dilluns es va decidir que Tarragona serà la primera seu d’una delegació territorial de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic), en una reunió entre representants de la junta directiva de la federació i representants de diverses entitats gitanes de tota la demarcació.L’actual vicepresident d’economia i habitatge de la Fagic, Francesc Ferreres Paquito, serà l'encarregat de liderar la nova delegació. Ferreres també és president de diverses entitats i té una àmplia experiència en l’impuls de projectes a la comunitat gitana a Tarragona.La creació de la delegació de la Fagic serà una iniciativa pionera en la trajectòria de la federació, que fins ara tan sols compta amb les seves oficines centrals a la ciutat de Barcelona.Segons el president de la Fagic, Simón Montero, «Tarragona és on més moviment associatiu hi ha fora de Barcelona» i va subratllar que si la iniciativa és exitosa a Tarragona, s’estendrà progressivament a les províncies de Girona i Lleida.Un dels projectes que s’espera impulsar és el de mediació per a persones gitanes que es troben actualment a la presó. La federació ja té un servei de mediació en marxa a les presons de Barcelona, i ara cerca voluntaris per a poder implantar-lo també a Tarragona. El projecte inclou suport als empresonats i assessorament legal, però també suport a les famílies i, sobretot, a les dones i als infants. La filosofia de la Fagic és treballar des de la base fent projectes que s’adaptin a les necessitats de la comunitat gitana per tal que els seus membres tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la societat.