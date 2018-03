Tarragona i Reus promocionen el comerç amb el Tot Queda a Casa

La campanya conjunta vol incentivar el consum local amb 5.000 premis i activitats de carrer

Actualitzada 20/03/2018 a les 19:58

Tarragona i Reus es tornen a unir comercialment per tirar endavant la segona edició de la campanya Tot Queda a Casa. Enguany hi tornarà a haver 15.000 targetes rasca-rasca amb 5.000 premis repartits entre 300 comerços de Tarragona i Reus. La principal novetat és que els premis que es poden obtenir d’aquestes targetes són experiències. Així, totes les persones que tinguin l’oportunitat d’obtenir una targeta podrà guanyar entrades per al Nàstic, el Reus, l’Aquum, a més de descomptes en diferents establiments. D’altra banda no hi haurà desfilada de moda, sinó una performance a càrrec de Soul Dance, que tindrà lloc el dia 23 de març, al matí a Reus i a la tarda a Tarragona, i el dia 24 del mateix mes a la inversa.Totes aquelles persones que durant aquests dos dies es trobin els ballarins pel carrer i es facin una fotografia amb ells i la pengin al Facebook podran guanyar un xec de 300 euros per gastar en botigues associades a la Via T o el Tomb de Reus. D’aquesta manera els comerços de les dues ciutats celebraran la Setmana del Comerç, organitzada per la Generalitat.Salvador Minguella, president de la Via T, assegura que «és el moment de parlar de Reus i Tarragona en positiu». També afegeix que «el petit comerç passa per moments difícils, però que aquestes iniciatives ajuden». Per la seva banda, Gemma Molner, presidenta del Tomb de Reus, es mostra contenta de repetir la campanya i reitera que la passada va ser un èxit. Les dues regidores de Comerç també es mostren satisfetes amb la repetició de la iniciativa. La regidora reusenca, Montserrat Caelles, ha agraït l’acollida i afirma que «la campanya ha de servir per valorar el sector comercial que tenen les dues ciutats». Per la seva banda, Elvira Ferrando, regidora de Comerç de Tarragona, ha demanat que les iniciatives conjuntes «es traslladin a altres sectors». També afegeix que s’ha de pensar en competitivitat, però en positiu. Amb tot plegat la campanya s’allargarà fins al 25 de març.