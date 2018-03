Quatre intoxicats per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a Tarragona

Tres dels afectats han estat evacuats a l’Hospital de Santa Tecla, mentre que un ha estat donat d’alta in situ

Actualitzada 21/03/2018 a les 08:55

Un total de quatre persones han resultat intoxicades lleu per inhalació fum en un incendi d’habitatge que s’ha produït, la matinada d’aquest dimecres 21 de març, a Tarragona. L’incendi s’ha produït en un pis del bloc número 8 del carrer Monestir de Poblet i ha cremat una habitació.Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís de l’incendi d’habitatge quan faltaven sis minuts per les 6 de la matinada. Fins al lloc dels fets s’hi han traslladat quatre dotacions, que han aconseguit controlar el foc quan passaven onze minuts de les 6. Les flames han cremat una habitació d’un dels pisos de la primera planta de l’edifici.Com a conseqüència del succés, un total de quatre veïns han resultat intoxicats lleu per inhalació de fum. Tres dels afectats –dues dones de 56 i 80 anys i un home de 51- han estat evacuats a l’Hospital de Santa Tecla, mentre que una altra persona –un home de 56 anys- ha estat donat d’alta in situ. El SEM s’ha traslladat al lloc dels fets amb dues ambulàncies per atendre els ferits. També s’han personat al lloc efectius de la Guàrdia Urbana de Tarragona.