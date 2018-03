La nova Facultat d'Educació de la URV estarà enllestida el 2020

L’ampliació de l’aulari inclourà millores en eficiència energètica i sostenibilitat

Actualitzada 20/03/2018 a les 20:47

La nova Facultat d’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, que es va començar a construir el passat 13 de març, estarà enllestida previsiblement el setembre de l’any 2020, tot i que es podria allargar uns mesos més. Es construirà la prolongació de l’edifici de l’aulari, distribuït en set plantes, inclosa la subterrània. La primera fase de les obres comprèn el moviment de terres i els treballs de sotaterra per als fonaments i la planta subterrània.L’arquitecte Xavier Ruscalleda, que juntament amb Ignacio Sánchez i Barto Busom de RGA Arquitectes són els autors del projecte, va explicar ahir durant la visita d’obres que el nou edifici segueix l’estructura i l’estètica de l’existent, millorant-ne la construcció amb materials actuals més lleugers i aïllants, millorant l’eficiència energètica i dissenyant-hi a l’interior espais més grans que puguin ser polivalents. «Els universitaris, com a usuaris, estan contents amb el comportament dels edificis del campus i hem de continuar en aquesta línia», va expressar. Tal com avançava aquest mitjà el passat 6 de març , les obres de l’edifici de l’aulari es faran en tres fases, i la URV disposa dels 7 milions d’euros necessaris per fer-les. La tercera fase consistirà en equipar aquest nou aulari i és possible que arribi l’any 2019. En cas que així sigui, restaria la quarta, que preveu la construcció dels departaments i els espais de recerca amb una ampliació de l’edifici de 3.500 metres quadrats. En aquest edifici se situarien els despatxos dels professors de la FCEP, i per aquesta fase la URV vol comptar amb el finançament de la Generalitat, de 3,5 milions d’euros.La URV farà un exercici de confiança amb la Generalitat de Catalunya durant els propers mesos. «Podem començar aquestes obres gràcies al bon finançament que ha dut a terme la URV. En cas contrari, hagués estat impossible», expressava feia uns dies el delegat del rector d’Organització i Recursos de la URV, Xavier Farriol. Aquest desconeixement sobre l’arribada de la subvenció final ha provocat que la URV hagi elaborat plans de contingència per la construcció de l’edifici. «Hem de saber viure amb els quatre milions, però en cas que no arribin, també hem de seguir», deia Farriol. Per la seva banda, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, va reivindicar la tornada del Pla d’Inversions Universitari de la Generalitat, que es va desactivar l’any 2011 i que és necessari per oferir un bon servei a la societat.