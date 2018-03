L'Ajuntament destinarà mig milió d'euros per engegar el Pla de Xoc de Barris de Cs

La inversió queda lluny dels 2 MEUR acordats entre la formació taronja i l’equip de govern (PSC-PP) i encara s’han de determinar les actuacions

Actualitzada 20/03/2018 a les 19:48

L’Ajuntament de Tarragona destinarà uns 500.000 euros per engegar el Pla de Xoc de Barris proposat per Ciutadans. Aquesta era la moneda de canvi que l’equip de govern (PSC-PP) va acordar amb la formació taronja després que s’abstingués per aprovar els pressupostos municipals d’enguany. Tot i això, la quantitat actual queda lluny dels 2 milions d’euros plurianuals que Cs havia planificat en el seu Pla, de quatre anys de durada. Per aquest motiu, el grup liderat per Rubén Viñuales, haurà d’estudiar les condicions. «Amb mig milió d’euros no podem fer un Pla de Xoc de Barris, això no és el que ens havien promès. Hem de saber si tenen intencions d’augmentar la xifra fins als 2 milions acordats», expressava el portaveu de la formació taronja.La quantitat que el consistori atorga per aquestes inversions en via pública als barris tarragonins sorgeix del romanent de tresoreria d’Hisenda, d’uns 2 milions d’euros. Tal com reconeixia el regidor de Serveis Centrals, Economia i Hisenda de l’Ajuntament, Pau Pérez, «un gruix important d’aquesta quantitat s’oferirà a Cs amb motiu de la seva abstenció als pressupostos». Aquest «gruix important» oscil·larà entre els 500.000 i els 600.000 euros. La resta del romanent es destinarà a inversions «importantíssimes» i que, segons Pérez, «encara tenim pendents». Es tracta, per exemple, de l’habitatge social, la millora dels centres educatius, el Pla de Biblioteques o la substitució de contenidors soterrats.Pel que fa al Pla de Xoc de Barris en concret, Pérez opinava que «estem parlant d’actuacions en via pública» i, per tant, «no parlem d’un Pla de Xoc perquè no hi ha cap pla establert per l’equip de govern». «Són factors dels barris que venim dotant. De fet, ja teníem pressupostat un milió d’euros amb venda de patrimoni per aquest motiu», detallava Pérez. Sigui com sigui, però, Cs decidirà què fer amb una part dels 2 milions d’euros promesos per socialistes i populars.Per la seva banda, Viñuales no es mostrava massa convençut per aquest oferiment de l’equip de govern, perquè tal com recalcava, «això no és el que ens havien promès». L’abstenció de Cs per aprovar els pressupostos hauria d’haver estat retornada amb un Pla de Xoc de Barris que tingués un pressupost de 2 milions d’euros durant quatre anys. «Hem d’estudiar si seguim endavant i acceptem aquesta quantitat. Per fer-ho, volem assegurar-nos que l’equip de govern té intencions d’augmentar el pressupost fins als 2 milions», expressava el portaveu de la formació taronja. En cas que accepti, Cs, junt amb socialistes i populars, decidiran quines actuacions de les programades en el Pla són les prioritàries. Perquè tal com deia Viñuales, «500.000 euros es gasten molt de pressa».El Pla de Xoc de Barris elaborat per Cs preveu dues actuacions, «les més urgents i importants», per a cada barri de la ciutat. Algunes propostes són: la construcció d’un nou centre cívic a la Móra-Tamarit, augmentar els recursos en prevenció d’incendis i també la vigilància a Boscos-Monnars, augmentar la seguretat a Sant Salvador, millorar l’enllumenat i arranjar el pàrquing del camp de futbol a la Floresta, incrementar la neteja i millorar l’enllumenat de la Part Baixa, etc.